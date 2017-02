Analyse: Trumps tale i nat bliver altafgørende for markederne

Kan Donald Trump styre aktiemarkederne?Svaret kan komme i nat dansk tid, når USAs præsident er færdig med sin med dyb spænding imødesete tale til Kongressen. Vil præsidenten kunne puste nyt liv i den såkaldte Trump-trade, altså store aktiestigninger på forventet efterbevilling af skattelettelser og lempelig finanspolitik, der i den seneste uge er gået død på grund af mangel på konkrete nyheder?På forhånd er der to skoler i markedet: Påstanden hos den ene er, at striben af aktierekorder har bund i en stribe gode regnskaber fra virksomhederne og makroøkonomisk udvikling, der intet har med valget af Donald Trump at gøre.Indtjeningen i virksomhederne ventes at vokse med 12 pct. i år efter fald i både 2015 og 2016. Derfor kan aktiestigningerne forklares uden Trump-trade.I den anden skole skole trækker man en direkte linje til de næsten konstante aktiestigninger, siden Trump blev valgt sidste år.S&P-indekset er oppe med 10 pct., rekorden er slået 17 gange og USA's aktier er steget 2,8 billioner dollar i værdi.Især finans-, energi- og infrastrukturaktier er steget, i forventning om at lovmæssige begrænsninger på aktiviteterne fjernes, samt at regeringen investerer massivt i veje, broer, lufthavne og andre dele af USAs forsømte infrastruktur.Leverer Trump i nat med forslag om konkrete politikker, kan det onsdag igen sætte fut under aktiekurserne, og beviset for Trumps indflydelse på markederne synes leveret.Det gælder selvfølgelig også, hvis han ikke leverer, og markederne reagerer negativt.Omvendt vil en flad markedsreaktion indikere, at den første skole har ret, og at investorerne gør bedre i at koncentrere sig om centralbankchef Janet Yellens tale på fredag.Her vil hvert et komma blive vendt for at finde tegn på, om Federal Reserve forhøjer renten på mødet 14.-15. marts.Markedsforventningen røg tirsdag morgen pludselig kraftig i vejret, så muligheden for et rentehop på 25 basispoint nu er på 50 pct., når futures-priser omsættes til procentmæssig vurdering. Mandag var markedsvurderingen kun på 40 pct.Forklaringen på hoppet er ikke entydig, men forventningerne, til at Donald Trump sætter yderligere gang i økonomien, spiller en markant rolle.Nøgterne iagttagere, og blandt dem er hans egen finansminister, Steven Mnuchin, tror ikke på, at den nye regering kan få lovgivning igennem Kongressen, der vil påvirke økonomien i større grad før i 2018, men alligevel vokser forventningerne til en renteforhøjelse.Robert Kaplan, chef for Federal Reserve i Dallas, er blandt de Fed-chefer, der har anbefalet, at et rentehop sker "hellere før end siden".Også Janet Yellen har advaret om, at Federal Reserve kan komme for sent og på den måde bidrage til en recession.Men det er uden for enhver tvivl, at Feds beslutning om to uger er dybt afhængig af regeringens finanspolitik, som centralbanken kun kender omridset af.Sammen vil Janet Yellen og globale investorer derfor i nat forvente meget andet end tweet-overskrifter og løfterige - om end indholdsløse - ord fra Donald Trump. Man vil have detaljer om skattepolitikken.Vil Donald Trump overtale Kongressen til at sænke selskabsskatten fra 35 til 20 pct.?Hvis ja, skal det finansieres med en udvidelse af skattebasen?Og hvad mener Trump om den såkaldte "border adjustment tax," der kort beskrevet betyder skattefrihed for eksport ud af USA, mens import til USA ikke kan fratrækkes i skatteregnskabet.Denne skat har i givet fald enorm betydning for amerikansk erhvervsliv - ikke overraskende er der både indædte modstandere og begejstrede tilhængere - men også for virksomheder over hele verden, der vil blive påvirkede.Gennemfører USA en skattelovgivning, der så åbenlyst favoriserer landets egne virksomheder, vil der givetvis komme gengældelse fra handelspartnere som EU, Kina, Mexico og mange andre lande.Trump har også lovet at ændre og reducere personbeskatningen. Meget tyder på, at det især vil blive til fordel for de bedst indtjenende, men også her mangler der konkrete udspil..I løbet af de godt fem uger, Donald Trump har styret Det Hvide Hus, har en stribe topchefer været forbi til briefinger og for at at levere input til politik-udformningen.Alligevel er vi ikke blevet klogere på hverken omfanget eller finansieringen af løfterne om investeringer i infrastruktur for måske 1000 mia. dollar.Men enslydende er ekspert-kommentarerne, at godkendelse og gennemførelse af store projekter er så tidsrøvende, at det umuligt kan få synderlig effekt på den økonomiske vækst før i måske 2019.Farma-industrien fik mandag aften endnu en af Donald Trumps halve trusler, da han under et møde med topchefer fra forsikringsselskaberne lod vide, at der i talen kommer "noget særligt" og at "jeg tror, at I vil kunne lide, hvad I hører"."Omkostningerne kommer ned, men sundhedsplejen bliver bedre i meget, meget stort omfang," lovede Trump forsikringsselskaberne i en orientering om, hvad han planlægger at iværksætte istedet for Obamacare, der officielt hedder Affordable Care Act, fra 2010.Med andre ord: Virksomheder som Novo Nordisk, Lundbeck og Leo Pharma har også økonomiske gode grunde til at høre efter, hvad Trump i nat fortæller Kongressen.Det gælder selvfølgelig også det økonomiske spørgsmål, der potentielt er større end nogen andre:Trumps reelle vilje til at starte handelskonflikter og -krige med lande som Kina, Mexico, Japan og Tyskland.Alle har de fået smæk med den verbale pisk, men alligevel intet i praksis, sammenlignet med den stening, Trump stillede i udsigt under sin valgkamp.Foreløbig har hverken Trump eller hans ellers voldsomt protektionistiske hold med ansvar for international handel gjort alvor af importafgifter på op til 45 pct. eller straffet virksomheder med produktion i Mexico.Den tilbageholdenhed - overfor valgløftet om f.eks. at udpege Kina som valutamanipulator på den første dag som præsident - trøster både iagttagere og investorer.Måske nogen har overbevist Trump om, at hans egne vælgere vil være blandt de første, der lider i en handelskrig.Men omvendt er handelminister Wilbur Ross først lige blevet godkendt i Kongressen. USA's særlige handelsrepræsentant, der bl.a. forhandler i WTO og aftaler med f.eks. EU, er ikke godkendt endnu. Så holdet af protektionister er ikke sat på alle pladser,Så måske Trump har holdt noget krudt tørt, som bliver affyret i nat.