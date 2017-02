Regeringen rydder op i ældreplejen for at forhindre konkurser

Regeringen vil sanere ældreplejen, hvor 38 private firmaer siden 2013 er lukket. Derfor drøfter regeringen sagen med KL, FOA, Dansk Industri og de politiske partier.



Det siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) om, at regeringen vil forebygge de mange konkurser i ældreplejen.



Det sker ved et doorstep (pressemøde) i Økonomi- og Indenrigsministeriet med ældreminister Thyra Frank (LA) og innovationsminister Sophie Løhde (V).



Kommunerne har lagt lovlig meget vægt på at presse prisen, mener Sophie Løhde.



- Pris er vægtet meget højt sammenlignet med kvalitet, siden man lavede reglerne i 2013. Mange kommuner har for stort fokus på prisen. Derfor tager regeringen et serviceeftersyn, siger Sophie Løhde.



Regeringen har ikke flere penge med til kommunerne, påpeger Simon Emil Ammitzbøll.



- Det er ikke et pengespørgsmål. Det er et spørgsmål om højere kvalitet, siger økonomiminister Simon Emil Ammitzbøll.



Regeringen vil drøfte sagen med partierne, så den skal være slut i sommer. S-R-SF-regeringen lavede i 2013 en undersøgelse. Den pegede på, at kommunerne lægger for meget vægt på prisen, mener Sophie Løhde.



/ritzau/