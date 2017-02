Lars Løkke: Det er skadeligt at udelukke EU-afstemning

Det kan være skadeligt for EU-debatten, hvis et politisk flertal går sammen om en aftale, der forhindrer, at der kan komme en folkeafstemning om det danske EU-medlemskab. Det mener statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).



De Radikale, Alternativet og SF har ellers lagt op til, at en sådan aftale endegyldigt kunne slå fast, at Danmark hører med i EU.



Men det ser statsministeren ingen grund til:



"Der er jo ikke nogen rysten på hånden. Danmark hører med i EU, og det gør Danmark så længe det står til mig. Vi skal ikke holde nogen folkeafstemning om det."



"Jeg forudser, at hvis vi begynder at lave aftaler om noget, der er helt åbenlyst, og som et markant flertal på Christiansborg går ind for, så giver man dem, der gerne vil den kritiske EU-debat en undskyldning for at føre frem," siger Lars Løkke Rasmussen.



Det sidste kunne være møntet på Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl, der nærmest greb udmeldingen fra De Radikale, Alternativet og SF som en appelsin i turbanen.



Har en dårlig sag



Ønsket om at udelukke befolkningen fra nogensinde at stemme om EU-medlemskabet viser, at de tre partier godt er klar over, at de har en "dårlig sag", mener Thulesen Dahl:



"Det er udemokratisk og ufolkeligt. At det samtidig kommer på en dag, hvor Folketinget holder en folkehøring om EU, virker helt tåbeligt," siger Kristian Thulesen Dahl.



Han ryster især på hovedet over, at Alternativet vil udelukke befolkningen fra at stemme om EU, efter at partiet gik til valg på mere medindflydelse til danskerne.



S er imod



Hos Socialdemokratiet falder aftalen heller ikke i god jord, selv om partiet er positivt stemt for EU-samarbejdet.



"Jeg synes ikke, at vi behøver at lave en aftale. Hvert parti kan lægge frem, hvad de mener," siger partiformand Mette Frederiksen og tilføjer:



"Vores holdning er, at med så meget usikkerhed, som der er i verden i dag, er vi europæere nødt til at holde sammen."



For statsminister Lars Løkke Rasmussen er debatten om aftalen helt irrelevant. Det gælder i stedet om at se på, hvordan EU kan blive forbedret, lyder det.



"Vi skal arbejde for at gøre et godt EU bedre. Vi skal slanke EU og få EU til at fokusere på de store ting og skabe mere frihed for de enkelte lande, så vi kan passe på vores eget velfærdssamfund," siger Lars Løkke Rasmussen.