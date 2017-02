Trump holder sig væk fra den årlige middag med pressen

I will not be attending the White House Correspondents' Association Dinner this year. Please wish everyone well and have a great evening! -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25. februar 2017

USA's præsident, Donald Trump, har besluttet at holde sig væk fra den årlige middag med de pressefolk, som dækker Det Hvide Hus."Jeg kommer ikke til at deltage i Det Hvide Hus' korrespondentmiddag i år. Jeg ønsker alle vel og håber I får en fremragende aften," skriver Trump i et tweet.En forklaring på sit afbud giver han ikke ifølge Reuters.Men det kommer dagen efter et nyt udfald fra Trump mod medierne, som han kaldte for "folkets fjende".Helt usædvanligt blev flere amerikanske nyhedsorganisationer fredag desuden forment adgang til et pressemøde i Det Hvide Hus.Udelukkelsen af bestemte medier er ifølge The New York Times en "umiskendelig hån mod demokratiske idealer", skriver nyhedsbureauet AFP.Selv om der nu ikke skal dækkes op til den normale hovedperson, så bliver dette års pressemiddag afviklet som planlagt 29. april.Middagen er en "hyldest af First Amendment (den forfatningstilføjelse, der sikker ytrings- og pressefrihed, red.) og den vigtige rolle, som uafhængige nyhedsmedier spiller i en sund republik", oplyser White House Correspondents' Association, som siden 1921 har stået for arrangementet.Ved den traditionelle begivenhed optræder den amerikanske præsident ofte på slap line. Typisk ved at rive vittigheder af sig om både sig selv, nyhedsmedier og politikere.Sådan var det også, da præsident Obama i foråret 2016 for sidste gang var vært for begivenheden.Her gjorde han grin med både sig selv og andre politikere - deriblandt Donald Trump, som på det tidspunkt bare var en af mange kandidater til at blive Republikanernes bud på en præsident.Trump deltog ikke selv i sidste års middag."Er denne middag ikke fin nok for The Donald? Hvad kan han mon lave i stedet? Sidder han hjemme og spiser en Trump-bøf og tweeter fornærmelser til Angela Merkel," sagde Obama blandt andet.