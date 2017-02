Eksminister med latino-rødder er Demokraternes nye formand

Demokraterne i USA har lørdag valgt Tom Perez som ny formand for partiet.



Nærmere bestemt er han valgt som formand for partiets nationale komité, DNC, der er den styrende organisation bag partiet.



Det skriver hjemmesiden The Hill.



55-årige Perez er tidligere arbejdsminister under Barack Obama og født i USA af forældre fra Den Dominikanske Republik.



Han vandt i anden afstemningsrunde ved partiets kongres i Atlanta med 235 stemmer, mens hans nærmeste konkurrent, afroamerikaneren Keith Ellison, fik 200 stemmer.



I alt kunne de 447 delegerede stemme på seks kandidater til posten.



Efter første runde trak de fire kandidater med færrest stemmer sig dog.



Skal tage kampen op mod Trump



Som formand skal Perez nu forsøge at styre partiet til sejr ved midtvejsvalget til den amerikanske kongres i 2018.



Samtidig skal han være med til at tage den politiske kamp op mod præsident Donald Trump frem mod præsidentvalget i 2020.



Perez var på forhånd blandt favoritterne til at blive ny formand.



Han har haft opbakning fra blandt andet Barack Obama og Hillary Clinton.



Modsat er Ellison, der tilhører partiets venstrefløj, blevet støttet af blandt andre senator Bernie Sanders.



I første afstemningsrunde var Perez kun én stemme fra at vinde.



Tidligere på dagen sagde han, at Demokraterne står over for en tillidskrise efter at have tabt præsidentvalget i november og mistet omkring 1000 folkevalgte pladser over hele USA over det seneste årti.



"Vi har brug en leder, som ikke bare kan tage kampen op mod Donald Trump, men som også kan sikre, at vi taler om positive budskaber som inklusion og muligheder for folk," sagde han ifølge NTB.



Den tidligere amerikanske præsident Barack Obama bifalder valget af Perez. Det skriver nyhedsbureauet AFP.



"Jeg ved, at Perez vil samle os under mulighedernes fane og lægge fundamentet for en ny generation af ledere hos Demokraterne," skriver Obama i en pressemeddelelse.



/ritzau/