Fransk anklager indleder efterforskning af Fillon

Frankrigs anklagemyndighed har anmodet om at få indledt en efterforskning af den konservative præsidentkandidat, Francois Fillon, i sag om hans hustrus løn, skriver den franske avis Le Parisien.



Rapporten i Le Parisien kommer, efter at den franske tv-station M6 tidligere fredag havde oplyst, at anklagemyndigheden sandsynligvis ville udsende en presseerklæring om Fillons sag senere på dagen.



Repræsentanter for en særlig økonomisk anklagemyndighed har tidligere på måneden sagt, at man var ved at undersøge sagen.



Fillon vil blandt andet blive efterforsket ud fra en mistanke om, at han har misbrugt offentlige midler, siger en repræsentant for anklagemyndigheden.



Kan svække Fillons valgkamp



Efterforskningen af Fillon kan svække ham yderligere i præsidentvalgkampens afgørende fase.



Den konservative præsidentkandidat er kommet i vælten efter beskyldninger om, at han har haft sin kone ansat på det offentliges regning, uden at hun reelt har udført noget arbejde.



Den 62-årige politiker har været favorit til at besejre den yderste højrefløjs kandidat, Marine Le Pen, ved det franske præsidentvalg til foråret.



Men efter beskyldningerne, der blev fremført af det satiriske ugemagasin Le Canard Enchainé, er han faldet støt i målingerne.



Vælgerne vil have Fillon ud



To ud af tre franske vælgere ser helst, at Fillon, trækker sig fra valgkampen, viste en Ifop-meningsmåling midt i denne måned.



Blandt tilhængerne af Fillons parti, Republikanerne, ønsker 70 procent af de adspurgte, at han fastholder sit kandidatur.



Fillon har været ude i de franske medier og undskylde over for det franske folk, at så mange af skatteydernes penge er endt i hans kones lommer.



Fillon afviser ulovligheder



Han har dog afvist, at det var ulovligt. Samtidig har han sagt, at hustruen faktisk har udført arbejde.



Ifølge Le Canard Enchainé tjente Fillons kone flere millioner kroner på at være hans assistent i parlamentet uden nogensinde at arbejde.



Også to af hans voksne børn anklages for at have arbejdet for ham for skatteydernes penge.



Første runde af det franske præsidentvalg finder sted 23. april. En anden valgrunde finder sted den 7. maj mellem de to bedst placerede kandidater fra første runde.



Ifølge de seneste meningsmålinger står Marine Le Pen til at gå videre til anden valgrunde ved præsidentvalget. Her står hun til at tabe til enten Fillon eller centrumpolitikeren Emmanuel Macron.



/ritzau/AFP