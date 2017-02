Dansk mindretal: Snak om Danmark til Ejderen kan gøre skade

Det kan skade det danske mindretal at genoplive diskussionen om den dansk-tyske grænse, der i flere årtier har ligget stille.



Det mener Sydslesvigsk Forening (SSF) i kølvandet på udtalelser fra Dansk Folkepartis næstformand, Søren Espersen, som har luftet ønsket om, at Danmarks grænse mod Tyskland gik ved ejderen.



"Søren Espersens udtalelser om hans drøm om Sydslesvigs genforening med Danmark har vakt stor forundring og ført til en intens debat om dette emne i Slesvig-Holsten," lyder en kommenter fra formand for SSF Jon Hardon Hansen.



"Lad os sige det meget klart: Sådanne udtalelser gavner ikke det danske mindretal, da de bringer det gode forhold, som danskere og tyskere har opbygget i grænselandet i fare," siger han.



Han henviser til, at Dansk Folkepartis næstformand, Søren Espersen, i et interview med tv-kanalen DK4 siger, at han gerne ser grænsen rykket tilbage til Ejderen.



Sagt med et glimt i øjet



Selv om det ifølge Søren Espersen blev sagt med et lille glimt i øjet, så er det ikke noget, man pjatter med i en tysk politisk sammenhæng, forklarer Jens Christiansen, der er generalsekretær i SSF.



"Set i en dansk kontekst kan man godt tage det med et smil.



"Men i Tyskland ser man anderledes på den slags emner. Der er det alvor, når førende politikere fra et andet land begynder at udtale, at det kunne være rart at rykke grænsen," siger han.



Tidligere i dag lagde udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) afstand til, at den dansk-tyske grænse skulle flyttes tilbage til floden Ejderen.



Det fremgår fredag af en e-mail til udvalgte tyske medier. I mailen forsikrer udenrigsministeren, at det ikke er regeringens politik.