Trump eskalerer krig med medier: I skal ikke opfinde kilder

Den amerikanske præsident Donald Trump sætter nu et ekstra stød ind mod de amerikanske medier.



Præsidenten, der ofte kalder nyheder for "fake news," har netop holdt en tale ved den årlige konservative CPAC-konference, hvor det republikanske partis græsrødder er til stede.



Her påpegede han, at medier ikke burde bruge såkaldte anonyme kilder, som journalister ofte bruger, hvis følsomme oplysninger skal frem i lyset, men hvor kilderne bag oplysningerne ikke ønsker at stå frem med navn.



"Jeg er imod, at folk opfinder historier og opfinder kilder," lød det fra Donald Trump, der fortsatte:



"De (medierne, red.) skulle ikke have lov til at bruge kilder medmindre de sætter navn på. Lad deres navne komme frem. En kilde sagde, at Donald Trump er et forfærdeligt, forfærdeligt menneske. Lad dem sige det til mig ansigt til ansigt," lød det fra Donald Trump, der ifølge Bloomberg fik klapsalver fra publikum.



Bruger selv baggrundsnakke



Ifølge Bloomberg havde Donald Trumps egne ansatte blot to timer før præsidentens angreb på anonyme kilder i medierne talt til baggrund med journalister.



Her hørte journalisterne om Det Hvide Hus' stabschef, Reince Priebuss' snak med FBI om den påståede kontakt mellem Donald Trumps folk og russiske embedsmænd.



Journalister bruger ofte baggrundsnakke til at forstå en given sag bedre og dermed kunne videregive oplysninger uden at nævne navnet på de kilder, man har talt med.



Muren til Mexico er foran tidsplanen



Donald Trump fremhævede også i sin tale til CPAC-konferencen, at den meget omtalte mur ved grænsen til Mexico er foran tidsplanen.



Hvad tidsplanen er, melder historien dog ikke noget om.