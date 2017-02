Minister indfører fiskesanktioner efter for høj bifangst

Alt for mange fiskere i den vestlige Østersø har for høj bifangst af torsk. Derfor indfører miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) nu sanktioner for fiskere, der ikke overholder grænsen.



Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse fredag.



Der er en grænse på maksimalt ti procent bifangst af torsk i Østersøens lukkeområder indtil 31. marts. Hvis den ikke bliver overholdt, skal fiskerne stoppe for al fiskeri i perioden ud.



- Da vi indførte den nationale undtagelse for fiskeri efter fladfisk i Østersøen, var det ikke for at give fiskerne en undskyldning for at fange store mængder torsk og kalde det bifangst.



- Derfor indfører jeg nu en sanktion, som betyder, at de fartøjer, der ikke overholder reglen, skal stoppe fiskeri lukkeperioden ud, siger Esben Lunde Larsen i pressemeddelelsen.



/ritzau/