Vildt EU-slagsmål med briterne om 447 mia. kr: "Det er fuldstændig absurd"

Få uger inden briterne officielt går i gang i med at melde sig ud af EU, er politikere på begge sider af den engelske kanal helt oppe i det røde felt.



Årsagen er en regning på 60 mia. euro, 447 mia. kr., briterne skal betale inden de kan sige goodbye til Europa.Pengene er Storbritanniens del af EUs betalingsforpligtigelser i en årrække til bl.a. forskning, egnsudvikling og andre langsigtede projekter. Desuden er der tale om fremtidige pensioner til tusindvis af EU-ansatte.



"Det tal er fuldstændig absurd. Det er fremtryllet af EU-embedsmænd, der opfører sig som børn" skummer Iain Duncan Smith, fhv. konservativ minister overfor Bloomberg.



"Når nogen siger, at der ikke bliver tale om en gratis frokost for Storbritannien, så har vi betalt så meget til EU i løbet af årene, at vi stort set har købt hele den fordømte restaurant", siger den konservative politiker.



Han reagerer på, at Østrigs forbundskansler, Christian Kern, i et interview i Wien siger, at "regningen bliver på cirka 60 mia. euro, det er det Europa-Kommissionen har beregnet, og det bliver en del af forhandlingerne. Der bliver en langvarig diskussion om regningen, som briterne skal betale, fordi de 60 mia. euro er et betydeligt beløb".



Tyskland bakker op



Den østrigske kansler er den første ledende politiker i EU, der officielt anerkender Europa-Kommissionens udregninger. Men anonyme tyske embedsmænd siger, ifølge ft.com, at den tyske regering også anerkender beregningerne fra Bruxelles.



Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, mødtes onsdag i Berlin med forbundskansler Angela Merkel, og det fremgår ifølge flere medier, at Juncker talte om en "velvoksen" regning til briterne, som man skal være enige om, inden man kan komme videre med udtrædelsesforhandlingerne.



Hvis skænderiet om regningen fortsætter når premierminister Theresa May, som ventet, sidst i marts har anvendt artikel 50 i Lissabon-traktaten, der officielle anmodning om at træde ud af EU, vil det gøre det vanskeligt for briterne at få en ny handelsaftale med EU.



Briterne vil meget gerne forhandle en aftale om især adgang til indre marked parallelt med udtrædelsesforhandlinhgerne. Men det er der markant modstand imod i mange af de afgørende EU-hovedstæder.



Italiens europaminister, Sandro Gozi, siger til ft. com, at "parallelle forhandlinger måske er interessant for briterne, men jeg synes det er en dårlig ide. Det er meget vanskeligt at have to parallelle processer".



Den britiske premierminister, Theresa May, har foreløbigt ikke kommentere EUs krav om 447 mia. kr, der skal betales over seks år. Regningen indgik på ingen måde i debatten inden folkeafstemningen i juni sidste år, hvor EU-modstanderne tværtimod blev lovet, at uden kontingent til EU vil der hver uge være mange millioner pund frigivet til bl.a. sundhedsvæsenet.