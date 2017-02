SF og DF går sammen om at stramme regler for lastbilkørsel

Dansk Folkeparti og SF er gået sammen om et forslag om at stramme reglerne for udenlandske vognmandsfirmaer, der kører i Danmark.



Partierne vil blandt andet stramme kravene til at køre cabotagekørsel i Danmark, indføre permanente nummerpladeskannere ved grænserne og indføre registrering af alle udenlandske firmaer, som kører med gods i Danmark.



Det oplyser partierne i en pressemeddelelse.



Formålet er "at forsvare danske job og ordnede forhold i transportbranchen", lyder det.



"Der er brug for politisk handling nu, hvis den danske vognmandsbranche skal overleve. Med dette forslag tager vi et stort skridt i kampen mod social dumping og unfair udenlandsk konkurrence," siger Dansk Folkepartis Claus Kvist Hansen.



SF's Karsten Hønge siger:



"Gode, seriøse danske vognmænd og chauffører er pressede og i nogle tilfælde truet på eksistensen, når de skal konkurrere mod firmaer som underbetaler deres ansatte og lader dem bo og arbejde under primitive forhold."



/ritzau/