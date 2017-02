Kovending fra Trump: Jeg går fuldt og helt ind for EU

Relateret indhold Artikler

Præsident Donald Trump siger, at han går "fuldt og helt ind" for EU som et regerende organ. "Det er vidunderligt", siger den amerikanske præsident.



Udtalelsen står stærkt i kontrast til tidligere udtalelser fra Trump om Den Europæiske Union.



Trump støttede brexit-bevægelsen i Storbritannien under sin valgkamp.



Han gav den britiske premierminister, Theresa May, en varm velkomst i Washington efter sin valgsejr og lagde flere gange afstand til EU.



Nigel Farage, der stod i spidsen for den vellykkede kampagne for britisk udtræden af EU, har været særlig gæst hos Trump flere gange.



Den åbenmundede EU-fjendtlige politiker var en af Trumps talere under valgkampen i Mississippi. Han var også den første britiske politiker, der mødte Trump, efter at ejendomsmatadoren havde vundet præsidentvalget i november.



Farage har i mange år ført kampagne for, at Storbritannien skulle forlade EU. Han var med til at presse daværende premierminister David Cameron til at udskrive en folkestemning i juni sidste år om medlemskab.



Premierminister May har bebudet, at hun senest i slutningen af marts vil påbegynde den procedure, der skal føre Storbritannien ud af EU.



Donald Trumps udtalelser om opbakningen til Den Europæiske Union falder i forbindelse med et interview med nyhedsbureauet Reuters.



Her fortæller præsidenten i øvrigt, at han vil sikre sig, at USA's arsenal af atomvåben bliver "det bedste af det bedste".



"Det ville være fantastisk, en drøm ville være, at intet land havde atomvåben, men hvis lande skal have atomvåben, så skal vi have de bedste af de bedste," siger Donald Trump.



Han mener, at USA er sakket bagud sammenlignet med andre lande målt på kapaciteten af atomvåben.



Rusland har ifølge organisationen Ploughshares Fund 7000 atomsprænghoveder, mens USA har 6800.



/ritzau/Reuters