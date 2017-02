DF om Danmark til Ejderen: Det er sagt med et glimt i øjet

Flere tyske medier har torsdag berettet, at Dansk Folkeparti ønsker at rykke den dansk-tyske grænse ned til Ejderen.



De citerer DF-næstformand Søren Espersen fra et interview med tv-kanalen DK4. Men de har fået historien helt galt i halsen, siger Søren Espersen til Ritzau torsdag aften:



"Vi har det bedste samarbejde, man overhovedet kan have, med Tyskland ved grænsen. Jeg blev spurgt, om jeg kunne tænke mig et Danmark til Ejderen. Og selvfølgelig kunne jeg det, det er da klart."



"Men jeg regner nu ikke med, at der bliver nogle store panserslag i Slesvig-Holsten lige med det første."



Adspurgt om en grænse ved Ejderen er noget, DF vil arbejde for, slår Søren Espersen en høj latter op over telefonen:



"Nej. Jeg tror, vi skal tage den helt med ro. Hvis man ser hele interviewet, så tror jeg godt, man forstår glimtet i mit øje. Men sådan er det, når man river noget ud til en overskrift," siger han.



En pjat-historie



Det er med Søren Espersens ord "grinagtigt" og en "pjat-historie" fra medier som nyhedsbureauet dpa og Die Welt og Der Nordschleswiger bringer.



"Det er sikkert, fordi jeg er medlem af Dansk Folkeparti. Hvis Bertel Haarder (V) havde sagt det samme, så var der ingen, der havde løftet et øjenbryn," siger Søren Espersen.



Når det er sagt, så påpeger han, at "intet i historien er stationært":



"Det er jo ikke sådan, at Europas grænser, som vi kender dem, vil være der til evig tid. Historien har lært os, at det skifter. Du kan bare se på Krim, Skotland, korsikanerne og catalanerne. Der foregår masser af ting rundt omkring."



"Jeg kan overhovedet ikke se for mig, at den dansk-tyske grænse bliver flyttet. Men jeg ved ikke, hvad der sker om 15 generationer."