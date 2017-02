Københavns Kommune smider parkerings-app på porten

Relateret indhold Tilføj søgeagent Københavns Kommune Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Københavns Kommune

Via app'en ParkPark har bilister, der skulle parkere i København, kunne betale for deres parkering og undgå en bøde. Men Københavns Kommune har med hurtig virkning ophævet sin kontrakt med ParkPark.



Allerede fra 1. marts vil bilister, der har betalt for deres parkering via ParkPark, få en bøde, hvis de parkerer i København.



- Københavns Kommune ophæver kontrakten med app-udbyderen ParkPark på grund af misligholdelse af de aftalte betalingsfrister.



- I henhold til kontrakten er dette en væsentlig mangel, hvorfor kontrakten nu ophæves, skriver Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltning i en pressemeddelelse.



Allerede dags dato vil kommunens ansatte begynde at fjerne klistermærker fra ParkPark fra byens parkeringsautomater.



- Det er vigtigt, at man ikke fortsætter med at betale via ParkParks app, idet ophævelsen af kontrakten betyder, at kommunens p-vagter fra den 1. marts ikke længere kan registrere denne betaling.



- Derfor vil bilisterne blive pålagt en p-afgift, og betalingen vil ikke kunne findes i kommunens system.



- Hvis man får en afgift, men har betalt via app’en, er det dermed ikke en sag for Center for Parkering, men en sag, som bilisten skal afklare direkte med ParkPark, skriver kommunen.



Københavns Kommune har ikke ønsket at uddybe, hvad der er sket, eller kommentere yderligere på bilisternes situation efter 1. marts.



ParkPark har ifølge konstitueret direktør Jesper Lindgren med øjeblikkelig virkning afskediget tidligere direktør Bo Abrahamsen.



- Vi har ikke endnu overblik over, hvad der er sket i forbindelse med Københavns Kommune. Jeg har sat mig i stolen er til morgen og er ved at finde ud af, hvad der er sket.



- Det eneste jeg kan sige er, at det handler om et udestående, som jeg ikke ved, hvad dækker over. Så snart vi ved det, så vil vi selvfølgelig fortælle det, siger Jesper Lindgren, der håber på, at Københavns Kommune kommer tilbage i folden.



- Vi håber på, at vi kan klinke skårene til kommunen. Men det ved vi i sagens natur ikke, før vi finder ud af, hvad der er sket.



/ritzau/