Kvinfo kalder transportministers kvindesyn udemokratisk

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) giver udtryk for et "udemokratisk sindelag". Sådan lyder det fra Kvinfo, det danske center for information om kvinde- og kønsforskning.



Det er et syv år gammelt indlæg fra ministeren, som organisationen kommenterer torsdag. Samme dag er han kaldt i samråd om sagen, nu hvor han er blevet minister.



Ministeren skrev i 2010 syv anklager, som han selv kaldte grove generaliseringer, i indlægget på en liberalistisk hjemmeside.



Han beskyldte blandt andet kvinder for "grundlæggende at være uden moral og ære" på hjemmesiden, der siden har skiftet navn til Vox Liberalis.



Suzanne Moll, der er konstitueret direktør i Kvinfo, fremhæver, at ministeren også har ansvaret for udnævnelser.



"Essensen i Ole Birk Olesens helt igennem besynderlige indlæg er, at kvinder er ukvalificerede til at træffe principielle beslutninger, besidde magt eller i det hele taget tænke ud over deres egen næse."



"Derfor er det også en politisk sag, når folk, der har givet udtryk for et udemokratisk sindelag, er havnet i et ministerkontor med deraf følgende magt over udnævnelser og politikformulering, lyder det i en skriftlig kommentar."



Ministeren har siden forsøgt at forklare sig. Han ville vise, at det er tilladt at kritisere mænd og ikke kvinder.



Indlægget er skrevet, før Ole Birk Olesen blev folketingskandidat for Liberal Alliance.



Men Kvinfo mener alligevel, at det er relevant at hive ham i samråd om sagen, som Socialdemokratiet gjorde, allerede da han blev udnævnt minister.



"Han har ganske vist siden forsøgt at trække i land, men først da udtalelserne begyndte at stå i vejen for hans politiske karriere. Så i den her sag er det helt på sin plads, at det bliver rejst i Folketinget."



"Det tvinger nemlig Ole Birk Olesen til under ministeransvar at svare på i hvor høj grad, han stadig mener det her, og hvad konsekvenser det har for hans politiske virke," mener Suzanne Moll.



