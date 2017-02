Pia K.: EU's svindelkontor afgør Messerschmidts fremtid

Morten Messerschmidts fremtid i Dansk Folkeparti bliver afgjort af den konklusion, som EU's antisvindelenhed, Olaf, kommer frem til i sagen om mulig svindel med EU-midler.



Sådan lyder det fra den tidligere partiformand og nuværende folketingsformand, Pia Kjærsgaard (DF).



"Hans fremtid ligger der, hvor EU's revision, det nok så bekendte Olaf, er i gang med at revidere, og vi er nødt til at afvente, hvad de kommer frem til," siger hun til DR Nyheder.



Spørgsmål: Så hans fremtid i partiet afhænger af deres afgørelse?



"Ja, det gør den. Men jeg ønsker ham alt det bedste," siger Pia Kjærsgaard.



Morten Messerschmidt blev sygemeldt for fire måneder siden. I kølvandet på mediestormen i oktober om det mulige misbrug af EU-midler fik han et ildebefindende.



Sagen om det mulige misbrug med EU-midler har kastet Dansk Folkeparti ud i en krise, der også afspejler sig i meningsmålingerne.



Det ærgrer stadig Pia Kjærsgaard, at partiet ikke håndterede sagen i opløbet.



"Det mener jeg helt klart. Det var ærgerligt, at der gik så lang tid. Der burde man have været opmærksom på, hvad der skete," siger hun.



Sagen har gjort mere skade på DF, end man lige umiddelbart forestillede sig, mener hun.



"Det har da været en møgsag. Det siger sig selv. Når en så stærk politiker som Morten Messerschmidt kommer ud i et så forrygende stormvejr, så siger det sig selv," siger hun.



Morten Messerschmidt sidder - trods sin sygemelding på ubestemt tid - stadig i EU-Parlamentet.



Ifølge EU-reglerne er det nemlig kun, hvis Messerschmidt helt opgiver sit mandat i EU-Parlamentet, at partiet kan indsætte en afløser.



Dermed kan han helt efter reglerne hæve fuld løn helt frem til det næste parlamentsvalg i juni 2019.



Og det er slet ikke en overvejelse i Dansk Folkeparti, at Messerschmidt skal opgive sit mandat.



Faktisk er partiet parat til at lade pladsen i parlamentet stå tom på ubestemt tid, meddeler gruppeformand i Europa-Parlamentet Anders Vistisen.



"Han kan være syg, lige så længe hans læge vurderer, at han er syg," siger Anders Vistisen.



Det har ikke været muligt for DR Nyheder at få en kommentar fra Morten Messerschmidt.



/ritzau/