Måling spår præsidentpost til ung og moderat franskmand

Den uafhængige Emmanuel Macron vil blive Frankrigs næste præsident, hvis der var valg i dag. Det viser en ny måling fra instituttet BVA-Salesforce.



Marine Le Pen, der befinder sig på den yderste del af den franske højrefløj, udbygger ifølge målingen sin føring i første runde af Frankrigs præsidentvalg, der forløber over to runder.



Samme måling viser, at lederen af det EU- og indvandringskritiske parti Front National vil tabe klart i den afgørende anden runde.



Marine Le Pen ville ifølge målingen få 27,5 pct. af stemmerne, hvis førsterundevalget fandt sted i dag. Det finder sted 23. april.



Emmanuel Macron får næstflest stemmer i målingen med 21 pct. Konservative François Fillon får 19 pct.



Macron, der er 39 år og tidligere økonomiminister, står i spidsen for en nyopstartet centrumbevægelse, der lover at forene en splittet nation.



Han vil samtidig forstærke forholdet mellem Frankrig og Tyskland og således styrke EU.



Macron og hans bevægelse "Fremad!" har fået uventet medvind i kampen for at efterfølge socialisten François Hollande.



Hvis Macron skulle ende i præsidentvalgets anden runde, hvor de to kandidater med flest stemmer fra første runde mødes, så ville han stå til at blive præsident med 61 procent af stemmerne mod 39 procent af stemmerne til Le Pen.



Også Fillon ville slå Le Pen, hvis de to endte i den afgørende anden runde.



Den konservative Fillon ville i så fald få 55 pct. af stemmerne mod 45 pct. til Le Pen.



Målingen blev gennemført mandag og tirsdag, og derfor tager den ikke højde for, at der har været en udvikling i en sag om misbrug af EU-midler fra Marine Le Pen.



Onsdag blev Marine Le Pens kontorchef sigtet i en sag, om hvorvidt den franske præsidentkandidat uretmæssigt har fået udbetalt store beløb fra EU-Parlamentet. Le Pen nægter sig skyldig.



Ydermere fortalte François Bayrou, en af Frankrigs politiske veteraner, at han ikke stiller op til præsidentvalget. I stedet støtter han Emmanuel Macron.



/ritzau/Reuters