Måling afslører svigtende opbakning til upopulær Trump

Opbakningen til USA's nye præsident, Donald Trump, er historisk lav.



En ny meningsmåling viser, at republikanerens popularitet sygner hen efter blot en måned i Det Hvide Hus.



Ifølge meningsmålingen fra Quinnipiac University mener blot 38 pct. af vælgerne, at Donald Trump gør et godt stykke arbejde. 55 pct. mener, at han klarer det dårligt som USA's præsident.



Det er ifølge nyhedsbureauet AFP hidtil usete dårlige målinger for en nyvalgt præsident.



Og de dårlige nyheder for Donald Trump stopper ikke der. Således mener næsten to tredjedele - 63 procent - af vælgerne ikke, at Donald Trump er afbalanceret.



Samtidig mener 55 pct. af vælgerne, at præsidenten er uærlig.



Den slags målinger ville ifølge AFP under normale omstændigheder være katastrofale for en siddende præsident. Samtidig kan målingerne være med til at få øvrige republikanere til at distancere sig fra Donald Trump.



Og mange ser allerede frem mod valget til Kongressen i 2018, der kan blive en udfordring for siddende republikanere.



Midtvejsvalget tjener ofte som en slags folkeafstemning om præsidenten.



Demokraterne higer efter at generobre de 24 pladser i Repræsentanternes Hus, der ville give partiet flertallet.



