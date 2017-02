Trump sløjfer transkønnedes mulighed for at vælge toilet

Som ventet har den amerikanske præsident, Donald Trump, onsdag amerikansk tid ophævet et direktiv, der sikrer transkønnede elever på USA's skoler ret til at bruge de toiletter og omklædningsrum, de ønsker.



Beslutningen er et opgør med et direktiv, som blev indført under den demokratiske præsident Barack Obama sidste år.



Talsmand for Det Hvide Hus Sean Spicer udtaler, at Trump mener, at det bør være op til hver enkelt delstat at afgøre, hvilke retningslinjer der skal gælde, uden at den føderale regering blander sig.



I et brev sendt til landets offentlige skoler onsdag begrunder Trumps administration yderligere beslutningen med, at det tidligere direktiv forårsagede forvirring over dets anvendelse, hvilket førte til retssager.



Barack Obama gav i maj sidste år skoler landet over besked på at lade transkønnede benytte de toiletter, der matcher det køn, de identificerer sig med - ikke det køn, de er født med.



Selv om Obamas vejledning ikke var juridisk bindende, var den ifølge fortalere for transkønnedes rettigheder nødvendig for at beskytte de studerende mod diskrimination.



Den daværende undervisningsminister, John King Jr., sagde den gang, at reglerne blev lavet for at sikre, at skolerne "er fri for diskrimination, chikane og vold".



Samtidig advarede Obamas administration skoler om, at de risikerede at miste offentlig støtte, hvis de ikke fulgte de nye retningslinjer.



En stor del af USA's konservative politikere er imod Obamas regler. De mener, at staten blander sig unødigt i delstaternes anliggender. De mistænker også, at drenge udnytter reglen til at belure piger.



Onsdagens beslutning kan udløse nye protester mod Trump og hans politik.



Således var flere hundrede mennesker samlet foran Det Hvide Hus for at protestere mod beslutningen.



De vinkede med regnbueflag og sang: Ingen had, ingen frygt, transkønnede er velkomne her.



Sidste år var der protester i delstaten North Carolina, som var den første delstat i USA, der tvang transpersoner til at vælge toilet efter deres biologiske køn.



Sagen fik blandt andet musikere som Bruce Springsteen og Bryan Adams til at aflyse koncerter i delstaten.



