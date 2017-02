USA afviser masseudvisninger af papirløse indvandrere

Relateret indhold Tilføj søgeagent Donald Trump Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Personer Donald Trump

Minister for indenlandsk sikkerhed i USA John Kelly siger, at landets regering med Donald Trump i spidsen ikke har i sinde at udføre masseudvisninger af illegale indvandrere.



"Vi har love, vi må følge," siger han onsdag eftermiddag lokal tid under et besøg i Guatemala, hvor han tager imod et fly med 347 guatemalanere, der er blevet deporteret fra USA.



"Hvis du er guatemalaner og overvejer at betale en masse penge til en smugler for at blive bragt til USA, så spilder du dine penge," siger John Kelly på en flyveplads.



Han understreger samtidig, at udvisningerne af illegale indvandrere fra USA kommer til at gå hurtigt:



"Deportationerne kommer til at ske hurtigere, end det har været tilfældet i løbet af det seneste årti," siger John Kelly.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



Udmeldingen fra ministeren kommer, efter at præsident Donald Trump tirsdag udstak nye retningslinjer for håndhævelsen af de amerikanske immigrationslove.



Den amerikanske regering vil ifølge præsidenten ikke længere skelne mellem, om papirløse indvandrere har udøvet alvorlig vold eller stjålet fra hylderne i et indkøbscenter.



Fremover skal alle indvandrere, der bor i USA uden en opholdstilladelse og har kriminalitet på samvittigheden, findes, anholdes og sendes ud af landet hurtigst muligt.



Omkring 11 mio. personer - primært fra Mexico og lande i Mellemamerika - lever i USA uden at have fået lov af myndighederne. Mange af dem risikerer at blive ramt af Trumps stramninger.



John Kelly skal sammen med USA's udenrigsminister, Rex Tillerson, torsdag mødes med Mexicos præsident, Enrique Peña Nieto, i Mexico City. Her skal de tre drøfte blandt andet den illegale immigration og narkohandel, der foregår over grænsen fra Mexico til USA.



