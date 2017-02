Løkke: Regeringen har et fortrinligt samarbejde med DF

Dansk Folkeparti er regeringens støtteparti. Men i de seneste måneder er samarbejdet med Socialdemokratiet blevet stadig tættere.



I sin første reaktion efter et meget omtalt fællesinterview med DF-formand Kristian Thulesen Dahl og S-formand Mette Frederiksen forsøger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) dog at nedtone konflikten.



"For mig er der ikke noget nyt i, at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti på en række punkter ser ens på tingene," siger Lars Løkke Rasmussen efter at han onsdag deltog i et møde i Europaudvalget og fortsætter:



"Det rokker ikke ved, at Dansk Folkeparti er regeringens parlamentariske grundlag, og vi har et fortrinligt samarbejde."



Opnået en stribe af resultater



Statsministeren fremhæver, at Venstre og Dansk Folkeparti har leveret en "stribe resultater" siden 2001.



Og det fortsætter ifølge statsministeren i denne valgperiode, hvor regeringen og DF blandt andet har strammet på integrationen og lavet en såkaldt integrationsydelse.



"Det er ting, som ikke kunne lade sig gøre, hvis vi havde haft en socialdemokratisk regering," siger Lars Løkke Rasmussen.



På Christiansborg var det dog småt med synlige tegn på det fortræffelige samarbejde onsdag.



DR kunne onsdag morgen bringe historien om, at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti igen bringer regeringen i mindretal i udlændingepolitikken.



Samuelsen langer ud efter S og DF



Og i et interview med Ritzau anklager udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) både S og DF for at være en bremse på Danmarks mulighed for at omfavne ny teknologi. Samuelsen bruger taxiaftalen, som reelt bremser kørselstjenesten Uber, som eksempel.



Også her forsøger Løkke at komme støttepartiet i møde og nedtone konflikten.



"Regeringen havde gerne set, at vi havde omfavnet deleøkonomien noget mere. Men helt ærligt: Det kunne vi ikke komme igennem med."



"Der er forskellige partier på Christiansborg, og hvis det var sådan, at Dansk Folkeparti og mit eget parti så ens på alting, så havde vi jo været ét parti," siger Lars Løkke Rasmussen.



/ritzau/