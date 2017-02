Trumps nye udvisningsplan kan ramme næsten 11 mio

Næsten alle de 11 mio. indvandrere, som bor i USA uden en opholdstilladelse, risikerer at blive ramt af præsident Donald Trumps nye ordrer om indvandring, som blev udstedt tirsdag lokal tid.



Præsidentens ordrer har sendt frygt og rædsel gennem landets indvandrermiljøer, hvor mio. af mennesker fra især Mexico og Mellemamerika har brugt årevis på at opbygge et liv.



Menneskerettighedsgrupper har kaldt Trumps tiltag for "en heksejagt". De advarer om, at masseudvisninger kan ramme familier med dybe rødder i USA, ligesom de kan være skadelige for den amerikanske økonomi.



Minister for indenlandsk sikkerhed John Kelly forsvarer administrationens politik og siger, at den er nødvendig for at løse et problem, som lægger beslag på store ressourcer.



The New York Times skriver, at Trump med sin nye plan vil udvise alle papirløse indvandrere, som har brudt loven i USA. Også i de tilfælde, hvor der er tale om mindre forseelser.



Under USA's foregående præsident, Barack Obama, blev det prioriteret at udvise papirløse indvandrere, som havde begået alvorlig kriminalitet.



Men ifølge de nye retningslinjer skal alle, som har forbrudt sig mod loven, udvises. Det gælder også dem, der har givet falske oplysninger til myndighederne eller fået sociale ydelser, som de ikke var berettiget til.



Under Obama var reglerne desuden sådan, at papirløse indvandrere, der befandt sig inden for en afstand af 160 kilometer fra grænsen og havde opholdt sig i USA i mindre end 14 dage, kunne udvises.



Med de nye retningslinjer er reglerne ændret, så de direkte udvisninger kan udføres over hele landet og for personer, der har opholdt sig i USA i op til to år.



Ministeriet for indenlandsk sikkerhed har fået besked på at begynde processen med at ansætte 10.000 nye medarbejdere til at arbejde inden for indvandring og grænsesikring.



I tillæg skal yderligere 5000 vagter patruljere ved grænsen.



/ritzau/AFP