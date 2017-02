Et forslag fra SF om tvungen motion for alle medarbejdere i Københavns Kommune, der er i fare for at blive nedslidt, er blevet stemt ned.



Det oplyser Ninna Thomsen, der er sundheds- og omsorgsborgmester i København på sin Twitter-profil.



"Der var ikke flertal for SF's forslag om obligatorisk træning. Det betyder øget nedslidning for byens ansatte," skriver hun.



I tre år har kommunens hjemmehjælpere og hjemmeplejere været tvunget til at dyrke motion i arbejdstiden. Den ordning ville sundheds- og omsorgsborgmesteren udbrede til resten af kommunens ansatte.



Forslaget løb ind i modstand fra blandt andet Socialdemokratiet og Radikale Venstre. Til gengæld var fagforbundene FOA og 3F glade for idéen.



Tirsdag eftermiddag var forslaget til afstemning i kommunens økonomiudvalg. Her blev det altså stemt ned.



"Det handler om arbejdsmiljø. Hvis du er på en byggeplads, så skal du have en hjelm på, så du ikke får en mursten i hovedet," sagde Ninna Thomsen før forslaget blev stemt ned.



"Tilsvarende har vi som offentlig arbejdsplads et ansvar for, at vi ikke slider folk ned igennem deres arbejdsliv."



I Aarhus og Aalborg Kommune har man mødt forslaget med en vis skepsis.



"Det her er jo betalt arbejdstid, hvor man kunne have været ude ved borgere, der har brug for det," siger Mads Duedahl (V), der er rådmand i Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg.



Også i Aarhus er man imod tvang overfor medarbejderne, forklarer sundheds- og omsorgsrådmand i Aarhus Kommune, Jette Skive (DF), i en skriftlig kommentar.



"Vores helt klare holdning er, at vi i stedet for tvang stiller forskellige muligheder til rådighed for vores plejepersonale, herunder gratis motionstilbud," skriver hun.



/ritzau/