Minister indkalder til hastemøde om PostNord

Transport-, bolig- og bygningsminister Ole Birk Olesen (LA) har indkaldt til et hastemøde om situationen i PostNord onsdag. Det skriver Politiken.



Indkaldelsen lander hos de andre partiers ordførere efter en markant februar for selskabet.



Tidligere på måneden fremlagde selskabet regnskab, og særligt i den danske del af forretningen fosser milliarderne ud.



Svensk minister snakker om skilsmisse



Det dårlige regnskab fik den svenske erhvervsminister Mikael Damberg (S) til ikke at snakke om en skilsmisse mellem den svenske og danske del.



Han har nu bestilt en undersøgelse, der skal kortlægge forholdene i PostNord.



En skilsmisse er ifølge Politiken en af de muligheder, som de danske postordførere skal diskutere sammen med ministeren onsdag. Derudover nævner avisen en kapitalindsprøjtning og privatisering som mulige løsninger.



Den danske stat ejer 40 procent af PostNord.



