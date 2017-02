S: Uddannelser bør ikke have bederum

Socialdemokratiet går nu ind i debatten om bederum på landets skoler og universiteter i Danmark.



Partiet overvejer at bakke op om Dansk Folkepartis forslag om at forbyde bederum på landets uddannelsesinstitutioner, som især muslimer har kunnet benytte sig af de seneste ti år.



Det skriver Jyllands-Posten mandag.



- Danske skoler, gymnasier og universiteter er ikke et sted for religiøs udøvelse, siger erhvervsuddannelsesordfører Mattias Tesfaye (S) til Jyllands-Posten.



Han henviser til de få sager om problemer med bederum, som tidligere har været beskrevet i avisen.



Avisen har beskrevet, at der på en professionshøjskole i København er fundet materiale fra Hizb ut-Tahrir i et bederum, og at ikke-muslimske elever er blevet tvunget til at forlade bederummet på samme skole.



- Så derfor er faren ved bederum især, at der kan forekomme social kontrol, hvor nogle muslimske elever for eksempel presser andre til at praktisere islam i skoletiden, siger Mattias Tesfaye til Jyllands-Posten.



Tirsdag bliver forslaget fra Dansk Folkeparti førstebehandlet i Folketinget.



Her vil Socialdemokratiet ikke stemme for, men stemme gult - hverken for eller imod. Ifølge partiet ønsker man mere viden, inden man stemmer for forslaget.



Regeringen er ifølge undervisningsminister Merethe Riisager (LA) ikke for bederum på skolerne, men afviser at forbyde dem.



Hun planlægger ifølge Jyllands-Posten at sende et såkaldt hyrdebrev, som er en orienterende meddelelse fra en overordnet myndighed, til de berørte institutioner.



I brevet vil regeringen opfordre rektorerne til at lukke bederummene.



Uddannelsesordfører Jakob Engel-Schmidt (V) siger, at Venstre ikke støtter et forbud, selv om han ikke er ubetinget glad for ideen om bederum på universiteter.



- Jeg mener ikke, at bederum bør være en standard. Men der kan være tilfælde, hvor rektor synes, det er en god idé. Og jeg vil ikke regulere, hvordan en rektor driver sit universitet, siger han til Ritzau.



Samme holdning har man i den anden ende af Folketinget, hvor blandt andet Alternativet ikke mener, at man bør lovgive centralt om, hvordan uddannelsesinstitutionerne indretter sig.



Selv kan universiteterne ikke se problemet i at have bederum.



- Jeg kender ikke tilfælde, hvor bederum har skabt problemer eller social kontrol på universiteterne.



- Tværtimod er de et signal om rummelighed og højt til loftet, som universiteterne repræsenterer, siger direktør i Danske Universiteter Jesper Langergaard til Jyllands-Posten.



Der er i dag bederum på fem af landets universiteter.



