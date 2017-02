Mens du sov: Ivanka på vej til at blive kinesisk varemærke

Kinesere vil bruge Ivanka som varemærke



Adskillige kinesiske virksomheder og enkeltpersoner har ifølge CNBC indsendt mindst 65 ansøgninger i Beijing mo at bruge "Ivanka" - navnet på den amerikanske præsident, Donald Trumps ældste datter - som varemærke for deres produkter.



Produkterne omfatter alt fra tapet og makup over alkohol til vægttabsydelser, oplyser det kinesiske varemærkekontor.



Ny sikkerhedsrådgiver til Trump



USA's præsident Donald Trump har fundet sin nye nationale sikkerhedsrådgiver, efter den tidligere rådgiver Michael Flynn trådte tilbage i mandags efter at have misinformeret vicepræsident Mike Pence om samtaler med Rusland.



Den nye sikkerhedsrådgiver bliver militær generalløjtnant H.R. McMaster. Donald Trump oplyser, at han skal samarbejde med den pensionerede generalløjtnant Keith Kellog, der skal fungere som stabschef.



"Den kombination er noget meget, meget specielt," siger Donald Trump ifølge Bloomberg til et pressemøde i Florida.



Grønne spirer på asiatiske markeder



Aktiemarkederne i Østen ligger generelt i positivt terræn tirsdag morgen, dansk tid, efter handlerne ikke har haft nogen stemning fra USA at tage afsæt i. De amerikanske markeder var lukkede mandag på grund af President's Day.



I Japan er Nikkei 225-indekset i plus med 0,7 pct., mens det koreanske Kospi 200-indeks er i plus med 1,2 pct.



Hang Seng-indekset i Hongkong ligger med en stigning på 0,2 pct., mens Shanghai Composite-indekset stiger 0,3 pct.



Toshiba på jagt efter gigantisk saltvandsinsprøjtning



Det japanske konglomerat Toshiba vil ud at hente 8,8 mia. dollar (61,8 mia. kr.) i markedet ved at sælge sin majoritetsandel i NAND-divisionen, der laver hukommelseschips til bl.a. mobiltelefoner og tablets.



Det skriver CNBC med henvisning til en kilde med "direkte kendskab til situationen."



Trækket kommer, efter Toshiba nedskrev 6,3 mia. dollar (44,2 mia. kr.) på sin amerikanske kernekraftsdivision tidligere på måneden.



Lukkede markeder i USA



De amerikanske aktie-investorer kunne i går tage en fridag, da det amerikanske aktiemarked var lukket. Årsagen er, at det mandag var national helligdag på grund af George Washingtons fødselsdag.



Washington var den første præsident i USA, og han blev født den 22. februar 1732. Hans fødselsdag fejres som nationaldag hvert år den tredje mandag i februar.