Trumps vicepræsident vil holde medierne i kort snor

Præsident Donald Trump vil ifølge sin vicepræsident, Mike Pence, blive ved med at engagere sig meget direkte, når pressen tager fejl.



"I kan trygt regne med, at præsidenten og jeg er stærke tilhængere af en fri og uafhængig presse. Men I kan også forvente, at præsidenten og vi andre fortsat vil påpege, når medierne spiller hasard med fakta," siger Mike Pence.



Pence beskriver præsident Trump som en mand, der har en "helt særlig evne" til at tale direkte til det amerikanske folk. Og den evne vil han blive ved med at bruge.



"Når medierne tager fejl, kan jeg love jer, at præsident Trump vil henvende sig direkte til det amerikanske folk for at rette op på sagen," siger Pence på et pressemøde i Nato-hovedkvarteret i Bruxelles.



Pence har mandag været på besøg hos først EU's topchefer og siden hos Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg.



Kan pressefriheden blive truet?



Vicepræsidentens udtalelser om pressen kommer som svar på et spørgsmål om, hvorvidt USA's allierede i Nato kan være sikre på, at pressefriheden ikke er truet i USA.



Donald Trump har efter sin indsættelse opretholdt en meget direkte og aggressiv stil over for de medier, der skriver kritiske historier om ham.



Både på pressemøder og i korte meddelelser på det sociale medie Twitter benytter han hyppigt begrebet "falske nyheder" til at tage afstand fra konkrete historier eller medier.



I fredags skrev han for eksempel på Twitter som svar på flere mediers dækning af hans lange pressemøde dagen forinden:



"De falske nyhedsmedier (svigefulde New York Times, NBCNews, ABC, CBS, CNN) er ikke mine fjender, de er fjender af det amerikanske folk."



Omtalte terrorangreb som ikke fandt sted



Mandag har præsidenten også direkte taget afstand fra mange mediers kritik af, at han i fredags tilsyneladende fik omtalt et terrorangreb i Sverige, som aldrig har fundet sted.



Trump og hans kontor forklarede allerede i weekenden, at hans kommentar om Sverige handlede om problemer med immigranter.



Mandag følger præsidenten selv op i et tweet:



- Giv nu lige offentligheden en chance. De FALSKE NYHEDSMEDIER forsøger at sige, at storstilet indvandring i Sverige fungerer så fint. IKKE!



/ritzau/