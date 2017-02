Løkke: Metroen bliver en kæmpe fordel for København

En milepæl i Københavns udvikling. Sådan beskriver statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) den nye metrolinje Cityringen.



Statsministeren taler mandag i hullet under metrobyggepladsen ved København H. Anledningen er, at selve borearbejdet er slut, og den 700 ton tunge tunnelboremaskine kaldet Tria skal løftes op med en kran.



Dermed er arbejdet nået til det, Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), betegner som "begyndelsen på afslutningen" af det årelange byggearbejde.



Og selvom København har været plaget af støj og byggerod siden 2011 - og altså skal være det et par år endnu - så er statsministeren ikke i tvivl om storheden i projektet.



- Det bliver en kæmpe fordel at få en del af trafikken væk fra trængslen og ned under jorden, siger Løkke.



- Metroen er en del af de investeringer i kollektiv trafik, vi foretager så massivt i disse år, tilføjer statsministeren.



/ritzau/