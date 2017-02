Vært fra Fox News til Trump: Vi har ret til svar

En af de mest fremtrædende nyhedsværter på den amerikanske tv-station Fox News har vakt vrede blandt tilhængere af Donald Trump ved at kritisere den amerikanske præsident i forbindelse med Rusland og for hans behandlinger af medierne.



Donald Trump har ofte rost Fox News for tv-stationens dækning af politik. Og to af tv-stationens stjerner, Sean Hannity og Bill O'Reilly, har erklæret deres støtte til præsidenten.



Men efter Trumps seneste udfald mod medierne ved en pressekonference torsdag kom studievært Shepard Smith på Fox News uventet den rivaliserende tv-station, CNN, som Trump har kaldt for et falsk medie og en fjende af folket, til undsætning.



Smith kaldte således CNN's korrespondent i Det Hvide Hus, Jim Acosta, for "en god journalist" og tilføjede, at "det er vanvittigt, hvad vi dagligt er vidne til" med henvisning til præsidentens udfald mod medierne og hans reaktion på deres spørgsmål.



"Det er fuldstændigt vanvittigt. Han (Trump, red.) bliver ved med at gentage latterlige, dårlige udtalelser, som ikke er sande, og han undgår at komme ind på emnet Rusland, som om vi var en flok tåber, fordi vi stiller spørgsmålene," siger Smith på Fox News og tilføjer:



"Oppositionen blev hacket og russerne stod bag, og dine folk talte i telefon med russerne samme dag, som det skete. Og vi er tåber, fordi vi stiller spørgsmålene? No Sir. Vi har ret til et svar. Den amerikanske befolkning har ret til et svar."



Smiths udtalelser overraskede og ærgrede nogle af tv-stationens seere.



I et af sine mange tweets har Trump navngivet en række medier som "falske", efter at de længe har været på kant med præsidenten.



"De falske nyhedsmedier (The New York Times, NBC News, ABC News, CBS, CNN) er ikke mine fjender. De er folkets fjender," skrev Trump i et tweet op til weekenden.



