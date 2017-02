Trump udpeger navngivne medier som folkets fjende

USA's præsident, Donald Trump, skærper endnu en gang tonen over for flere navngivne amerikanske medier, som han beskylder for at sprede falske nyheder.



I et af sine mange tweets navngiver Trump således en række medier, der længe har været på kant med præsidenten.



"De falske nyhedsmedier (The New York Times, NBC News, ABC News, CBS, CNN) er ikke mine fjender. De er folkets fjender," skriver præsidenten.



Kommentaren faldt, kort efter at han var ankommet til sit feriested Mar-a-Lago i Florida, hvor han tilbringer sin tredje weekend i træk.



Donald Trump havde også i et tidligere tweet langet ud efter The New York Times, CNN, NBC News og "mange flere" med slutkommentaren "sick" (sygt, red.).



Tweetet blev dog hurtigt slettet, før en ny og redigeret kommentar blev slået op med to nye navngivne medier på listen.



Donald Trump har gentagne gange kritiseret medierne for at overvurdere præsidentens politiske nederlag, blandt andet suspenderingen af hans omstridte indrejseforbud.



Han har på lignende vis beskyldt journalister for ikke at respektere hans politiske bedrifter.



Mange i mediebranchen var forbløffet efter Donald Trumps første solopressemøde torsdag. Pressemødet er ifølge nyhedsbureauet AFP blevet kaldt bizart i mange medier.



Donald Trump mener til gengæld, at pressemødet var en stor succes. Et synspunkt, der ifølge præsidenten selv møder opbakning i visse medier.



"Et af de mest effektive pressemøder, jeg har set, siger Rush Limbaugh. Mange er enige. Alligevel kalder de falske medier det noget andet. Uærligt," skriver Donald Trump omkring en time efter det andet tweet om medierne.



Rush Limbaugh er talkshowvært og højreorienteret politisk kommentator.



/ritzau/AFP