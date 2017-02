Det Hvide Hus: Trump talte ikke om specifikt angreb i Sverige

USA's præsident, Donald Trump, talte om stigende kriminalitet og nylige hændelser generelt i Sverige, da han lørdag kom med en udtalelse, der har løftet en del øjenbryn i både Sverige og andre lande.



Men præsidenten talte ikke om en specifik hændelse, siger en talsperson i Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Ved et massemøde i Florida lørdag aften sagde præsidenten "se, hvad der skete i går i Sverige".



"Sverige. Hvem ville tro det? Sverige. De tog et stort antal ind. De har problemer, som de aldrig havde troet muligt," sagde Trump lørdag aften.



Bemærkningen faldt samtidig med, at han opremsede en række europæiske byer, hvor der var blevet dræbt personer i terrorangreb.



Udtalelsen har vakt stor undren blandt svenskerne og mange andre, for der skete ikke noget bemærkelsesværdigt i Sverige om fredagen.



Trump selv forklarer sig også på Twitter søndag aften.



"Min udtalelse om, hvad der foregår i Sverige, var en henvisning til en historie, der blev vist på Fox News om indvandrere og Sverige," skriver han.



I løbet af dagen gik spekulationerne på, om præsidenten mon henviste til et program på det højreorienterede Fox News fredag.



I programmet blev filminstruktøren Ami Horowitz interviewet, om en dokumentar han har lavet, hvor han hævder, at Sverige skjuler de problemer, der er opstået på grund af indvandring.



Sveriges regering bad tidligere på dagen USA svare på, hvad Trump mente med sin udtalelse.



/ritzau/