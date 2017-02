Skatteminister: Alle boligejere kan sove trygt

Husejere i Odsherred, Lolland og Lemvig får den relativt største lettelse i regeringens boligudspil. Det er helt bevidst. De har hidtil betalt for meget i boligskat. Derfor får de reguleret deres samlede boligskat mest.



Det siger skatteminister Karsten Lauritzen (V).



"Det har været et ønske fra regeringen, at man sænkede boligskatterne de steder, hvor husene har en lav værdi. De får procentvis den største lettelse," siger Karsten Lauritzen.



"Der er selvfølgelig også nogle boligejere - ganske mange omkring hovedstaden og i de større byer - der bor i nogle større huse, som får bedre vilkår. De får aflyst fremtidige skattestigninger."



En typisk husejer i Odsherred får halveret sine samlede boligskatter i 2021 fra 13.600 kr. om året, som reglerne er nu, til at betale 7300 kroner med de nye regler. Det viser Skatteministeriets tal i Jyllands-Posten.



Det er en skattelettelse på 6300 kr. eller 47 pct.



En husejer på Frederiksberg får den største skattelettelse i kroner og øre. Fra 69.200 kr. i boligskatter i 2021, som reglerne er nu, til 59.000 kr. efter de nye regler.



Det er en skattelettelse på godt 10.000 kr. eller 15 pct.



Regeringens udspil koster 32 mia. kr. Det er socialt, geografisk og økonomisk afbalanceret, mener skatteministeren.



"Man kan altid diskutere, om man skal være retfærdig ned til den mindste boligejer. Men så bliver det svært at fremlægge et system, man politisk kan blive enig om," siger Karsten Lauritzen.



"Udspillet sikrer, at alle boligejere kan sove trygt om natten. Der kommer ikke pludselig nogle kæmpe store skattestigninger, så de må flytte fra hus og hjem."



Skatteministeren lover, at fremlægge finansiering af regeringens udspil, som oppositionen kræver.



"Det spor genoptager vi på den anden side af vinterferien," siger Karsten Lauritzen.



/ritzau/