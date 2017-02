Nyt forbud fra Trump gælder for de samme syv lande som før

En ny udgave af præsident Donald Trumps suspenderede indrejseforbud viser, at personer fra de samme syv lande, som var omfattet af det første forbud, fortsat ikke vil få adgang til USA.



Således vil borgere fra Irak, Iran, Yemen, Libyen, Somalia, Sudan og Syrien stadig blive ramt af præsidentens ordre.



Det skriver The Wall Street Journal, der citerer minister for indenlandsk sikkerhed John Kelly.



Den nye version af indrejseforbuddet vil derimod ikke omfatte folk med et såkaldt "green card" - altså en permanent opholdstilladelse - eller rejsende, der allerede sidder i et fly på vej til USA, når forbuddet træder i kraft.



"Præsidenten overvejer at udsende en strammere og mere strømlinet version af den første ordre," siger John Kelly lørdag på den internationale sikkerhedskonference i München.



Adspurgt om folk med et green card bliver tilladt indrejse, svarer ministeren:



"Hvis de allerede er i bevægelse på vej fra et fjernt land til USA, så får de lov at komme ind, når de lander."



John Kelly understreger samtidig, at administrationen vil sørge for "en kort indfasningsperiode", således at folk i den anden ende ikke kan nå at komme om bord på et fly til USA.



Ifølge en amerikansk regeringskilde kan det nye forbud blive præsenteret så tidligt som på tirsdag.



Herefter vil administrationen ifølge The Wall Street Journal forsøge at få implementeret forbuddet inden for en til to uger.



Det er endnu uvist, om det komplette stop for syriske flygtninge opretholdes. I den første ordre nægtede Donald Trump syriske flygtninge adgang til USA, selv om de allerede havde fået visum.



Den bratte indførelse af Trumps indrejseforbud i slutningen af januar skabte kaos i flere amerikanske lufthavne og medførte hård kritik fra både de berørte lande, vestlige allierede og store teknologivirksomheder.



Forbuddet er i øjeblikket midlertidigt suspenderet af flere amerikanske domstole.



/ritzau/AFP