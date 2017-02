Merkel: Euroen er ikke gearet til Tyskland

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, siger, at der er et "problem" med euroens værdi, fordi Den Europæiske Centralbank (ECB) træffer beslutninger med tanke på de svagere medlemslande i eurozonen - og ikke i forhold til Tyskland.



"Vi har for øjeblikket det problem, at ECB ikke er gearet til Tyskland, men snarere er tilpasset lande som Portugal, Slovenien eller Slovakiet," siger hun.



"Hvis vi stadig havde D-marken, så ville vi den helt sikkert have haft en anden værdi, end euroen har for øjeblikket. Men der er tale om en uafhængig monetær politik, som jeg ikke har indflydelse på som forbundskansler," tilføjer Merkel.



/ritzau/Reuters