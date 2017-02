Trump til tilhængere: "Alt i Det Hvide Hus kører så glat, så glat"

Præsident Donald Trump vendte lørdag aften tilbage til sine tilhængere ved et vælgermøde i byen Melbourne i delstaten Florida.Her lod han sig hylde efter en stormfuld måned i Det Hvide Hus.Opsigelser i administrationen, russiske forbindelser og et mislykket forsøg på at bremse indvandringen til USA har været blandt hovedpinerne for den rige forretningsmand, der sidder i verdens mest magtfulde embede.Donald Trump brugte dog ikke tiden på talerstolen til at dvæle ved politiske fejltrin.I stedet langede han atter ud efter medierne, som han har gjort det før både fra talerstolen og sin Twitter-konto."Jeg vil tale til jer uden de falske nyhedsmediers filter, siger han til tilhængerne, der er mødt op til mødet i en flyhangar."Under stor jubel fra tilhængerne gentog præsidenten sine angreb mod de medier, der ifølge hovedpersonen selv har udsat ham for en hetz."De kommer ikke til at rapportere sandheden. De er blevet en stor del af problemet. De er en del af det korrupte system," lyder det fra præsidenten.I sin første måned i Det Hvide Hus har flere domstole underkendt Donald Trumps omstridte indrejseforbud, Michael Flynn har fratrådt den vigtige stilling som national sikkerhedsrådgiver, og det er kommet frem, at Donald Trumps ansatte under præsidentvalgkampen var i løbende kontakt med russere.Alligevel insisterer Donald Trump på, at alt går som planlagt i Det Hvide Hus."Alt i Det Hvide Hus kører så glat, så glat," siger præsidenten fra talerstolen.Talen i Melbourne bar flere lighedstegn med Trumps taler under efterårets valgkamp.Præsidenten gentog blandt andet sine løfter om at skabe amerikanske arbejdspladser."Vi kommer til at skabe job, som vi aldrig har det set før," siger Donald Trump.Han benyttede også lejligheden til at forsikre vælgerne om, at han vil slå hårdt ned på terrorisme."Jeg har givet ordrer til afgørende tiltag for at holde radikale islamistiske terrorister helvedes langt ude af vores land," siger Donald Trump under stor jubel fra de fremmødte tilhængere./ritzau/