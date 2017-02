Medie: Trump vil pudse nationalgarden på indvandrere

Trump-regeringen overvejer at mobilisere op mod 100.000 medlemmer af USA's nationalgarde for at pågribe papirløse indvandrere.



Det skriver nyhedsbureauet AP på Twitter.



Talsmanden for Det Hvide Hus, Sean Spicer, afviser imidlertid hurtigt AP's oplysninger. De er forkerte, siger han ifølge Reuters.



AP er ifølge flere medier kommet i besiddelse af et notat, der skitserer det opsigtsvækkende forslag fra Trump-administrationen.



Det 11 sider lange notat opfordrer ifølge AP til en hidtil uset militarisering af den statslige kontrol med indvandring.



Den nye indsats skal ifølge det lækkede notat gælde for 11 af USA's delstater. Guvernørerne i de pågældende delstater vil imidlertid skulle godkende, om Nationalgarden i de respektive stater tager del i indsatsen.



Torsdag meddelte præsident Donald Trump på en pressekonference, at han vil komme med et nyt dekret i næste uge, der skal beskytte USA's grænser.



Trump afslørede ikke nogen detaljer om, hvad den kommende ordre fra Det Ovale Værelse vil indeholde.



Præsidenten agter "i den nærmeste fremtid" at erstatte sit kontroversielle indrejseforbud med et nyt dekret, der er "væsentligt ændret".



Det oplyste USA's justitsministerium torsdag.



/ritzau/