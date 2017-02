USA's præsident, Donald Trump, overvejer fire mulige kandidater til den ledige post som national sikkerhedsrådgiver.



Blandt dem er hans fungerende sikkerhedsrådgiver, Keith Kellogg, en pensioneret general som tidligere var stabschef for det nationale sikkerhedsråd i Det Hvide Hus.



Kellogg trådte til, da Flynn tidligere på ugen trak sig på grund af en kontrovers om hans kontakt til Rusland.



"General Keith Kellogg, som jeg har kendt i meget lang tid, er i høj grad i spil som national sikkerhedsrådgiver. Det er tre andre også," skriver Trump på Twitter.



Trumps førstevalg efter Flynns afgang var den pensionerede viceadmiral Robert Harward. Men torsdag aften kom det frem, at han takker nej til præsidentens tilbud.



Ifølge to kilder, der er bekendt med Harwards overvejelser, skete det til dels, fordi han ønskede at hente sine egne folk med ind i jobbet.



Viceadmiralen oplyser selv til CNN, at han takker nej, fordi han ikke kan forpligte sig i tilstrækkelig høj grad.



"Dette job kræver fokus og vilje til at gøre det rigtige 24 timer i døgnet, syv dage om ugen," meddeler han.



"Det er en rent personlig beslutning. Jeg er endelig i en unik position til at få lidt tid for mig selv efter 40 år i militæret."



/ritzau/Reuters