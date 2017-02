Tysklands udenrigsminister siger under et G20-møde i Bonn, at hele Europa skal bruge flere penge på forsvar.



Bemærkningen falder, efter at USA's forsvarsminister torsdag slog fast, at de øvrige Nato-lande skal bruge flere penge. Ellers får det konsekvenser for USA's vilje til at støtte de øvrige lande militært.



"Amerikanske skatteydere kan ikke længere bære en ulige byrde i forsvaret af vestlige værdier," sagde James Mattis torsdag på et Nato-møde i Bruxelles.



Men udgifterne til forsvar er ifølge Sigmar Gabriel ikke kun et spørgsmål om militær. Det handler også om bæredygtig udvikling.



Kun en håndfuld lande i den transatlantiske forsvarsalliance lever op til målsætningen om, at alle skal bruge to procent af bnp på forsvar.



USA ligger suverænt i top, når det gælder disse forsvarsudgifter målt i forhold til bnp.



I Europa lå kun Grækenland, Estland, Storbritannien og Polen sidste år over målet. Danmark lå på 1,17 procent.



/ritzau/