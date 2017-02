Analyse: Kaos i Trumps toptunede maskine

Relateret indhold Artikler

En ofte bizar, men også tragisk-facinerende forestilling.



Tror man på, at amerikansk lederskab er afgørende for stabiliteten i den frie verden, kunne præsident Donald Trumps spontane og meget langvarige møde med pressen torsdag aften dansk tid ikke skabe andet end bekymring.



Hovedbudskabet var, at der kaos i medierne, ikke i Trumps regering, der stort set hver time er under kritik for inkonsistente budskaber og en direkte forkert præsentation af fakta og af virkeligheden.



Derfor præsidentens langvarige modangreb, der efterlader det meste af verden i forundring og nervøsitet for, hvad der sker i den nye regering. Selv med den bedste vilje af verden til at acceptere en nydefinition på opfattelsen af en amerikansk præsidents fremtræden og ord, er præsidentiel ikke et begreb, man kan forbinde med Donald Trump efter de første fire uger i Det Hvide Hus.



Personlige angreb



Præsidenten kastede sig ud i langvarige, ind i mellem dybt personlige, angreb på medierne og CNN i særdeleshed. En TV-station, der i Trumps opfattelse er "fyldt med had mod Trump".



"Se dine morgen-shows, se dine aften-shows, altid med et panel, der hader Trump" fik korrespondenten Jim Acosta at vide.



Efterfulgt af en forunderlig meningsudveksling, hvor Trump påstod at have tjekket, om CCN-korrespondenten er i familie med Alexander Acosta, den nye kandidat til posten som arbejdsminister.



En afro-amerikansk reporter, der stillede et spørgsmål om problemerne i ghetto-områderne i USAs storbyer, blev bedt om at arrangere et møde med sorte medlemmer af Kongressen. BBCs reporter blev afbrudt midt i spørgsmålet om, hvorvidt Trumps kuldsejlede indrejseforbud viser, at hans regering er "den toptunede maskine" hans selv påstår.



Mens Trump under spørgsmålet kommentere BCC som "that's another beauty" og sammenligende med CCN.



Venlige spørgsmål



Mens spørgsmål om Melania Trump, USAs first lady blev modtaget med voldsom glæde, som "rigtige og venlige spørgsmål."



Det i øjeblikket måske vigtigste spørgsmål, om Trump og hans folk under valgkampagnen havde kontakter til den russiske efterretningstjeneste, lykkedes det ikke at få et klart ja eller nej til.



"Ifølge min bedste overbevisning" var det ikke tilfældet, var det nærmeste, Trump kom til en afvisning på den rygende pistol, der måske kan ende med en rigsretssag og som i mange erfarne amerikanske politiske iagttageres optik er ved at nærme sig Watergate-niveau.



Trump hævdede under pressekonferencen flere gange, at de efterfølgende overskrifter ville handle om, at han rablede løs. Det afhænger af definitionen på at "ranting and raving" , for det var ikke en lallende tosse, der i over 70 minutter faktisk nød at kunne skyde løs på modstanderne og især på pressen, der er "fyldt med falske nyheder".



Mentalt ustabil?



Men omvendt er grund til at genlæse et indlæg fra førende amerikanske psykologer og psykiatere i New York Times.



"Vi mener, at den alvorlige mentale ustabilitet, som Trumps taler og handlinger indikerer, gør ham ude af stand til at tjene sikkert som præsident." skriver bl.a. Lance Dodes, fhv. professor i psykiatri ved Harvard Medical School og Joseph Schachter, fhv. formand for forskningskommiteen International Psykoanalytisk Forening.



De mener bl.a., at Donald Trump fuldstændig mangler empati og fordrejer virkeligheden, så den passer ind i hans billede.



Andre har en ganske anden opfattelse. Som f. eks. fhv. statsminister og NATO-generalsekretær, Anders Fogh-Rasmussen - ham med kontrakt-politikken og præcise drejebøger for de første 100 dage.



"Donald Trump har potentialet til at stabilisere amerikansk politik og genoprette et pålideligt amerikansk lederskab til verdensscenen i de kommende år," skrev Fogh fornyligt i et debatindlæg.



Måske vægten i den sætning er på ordet potentiale. Foreløbigt ved verden ikke meget andet om Trumps lederskab, end at han snart igen forsøger at komme udenom sit eget brud på forfatningen og via et dekret vil indføre nye indrejse-begrænsninger.



Mens alle lovede tiltag på skat, infrastruktur, toldsatser, handelsmure og andre økonomiske emner ikke er konkretiserede. Amerikansk og international erhvervsliv kan stadig kun gætte sig til, hvordan rammerne om verdens største marked bliver i de kommende fire år.