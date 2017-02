Forsker: Licensens død vil øge politikernes magt over DR

Relateret indhold Artikler

I dag får Danmarks Radio cirka to tredjedele af den licens, der opkræves.



Flere partier åbner dog for, at DR fremover skal have sin indtægt fra en særlig medieskat eller ved år for år at få en bevilling på finansloven.



Lektor Henrik Søndergaard fra Københavns Universitet har forsket i blandt andet public service-medier. Han forklarer, at erfaringerne med de tre modeller har vist forskellige fordele og ulemper.



Om medielicensen siger han:



- Det er den form, der giver den største form for politisk uafhængighed og sikrer, at mediet orienterer sig mod brugernes ønsker.



Licensen kan dog have den ulempe, at beløbet er ens for rig som fattig. Samtidig har modellen mistet opbakning hos særligt yngre brugere, der bruger en række andre tilbud såsom streamingtjenester.



Derfor kan den tvungne betaling, der er på 2492 kroner i 2017, virke urimelig og stor for unge brugere, forklarer Henrik Søndergaard.



I Finland har man i stedet lavet en decideret medieskat.



- Den skat giver nok mulighed for større indflydelse til politikerne, men selve størrelsen på støtten er nogenlunde lige så sikker, som det nuværende licenssystem, siger Henrik Søndergaard.



Endelig kan man også finansiere DR over finansloven.



- Det er nok den form, hvor politikerne får størst indflydelse på indholdet.



Netop risikoen for politisk indflydelse gør, at chefredaktør på Mandag Morgen og tidligere nyhedsdirektør i DR Lisbeth Knudsen ikke er tilhænger af at finde penge til statsradiofonien under de årlige forhandlinger om finansloven.



- Der er en stor risiko for, at politikerne fristes til en yderligere detailstyring, hvis finansieringen ligger under finansloven, siger hun.



Lisbeth Knudsen har et bud på en alternativ finansiering:



- Jeg foreslår, at man tager de dele af DR, som ikke er redaktionelle - såsom drift af koncertsalen og orkestervirksomheden - og lægger dem under finansloven.



- Men når det gælder den journalistiske programvirksomhed, tror jeg, at det er sundest for den redaktionelle uafhængighed, at finansieringen ikke beror på finansloven, men en abonnements- eller licensfinansiering, siger hun.



