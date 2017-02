Medie: Deutsche Bank gik Trumps russiske forbindelser efter i sømmene

Deutsche Bank, der har udstedt lån for hundredvis af millioner dollar til den amerikanske præsident, Donald Trump, har foretaget en større intern efterforskning af præsidentens forbindelser til det russiske styre.



Det skriver The Guardian.



I tillæg til kritikken af Donald Trump og hans rådgiveres forbindelser til Rusland er sammenfaldene uheldige, da Deutsche Bank i forvejen efterforskes af det amerikanske justitsministerium, blandt andet i forbindelse med hvidvask af mere end 10 mia. dollar i Rusland.



Donald Trump og præsidentens familie er storkunder hos Deutsche Bank og har lån for godt 300 mio. dollar med sikkerhed i ejendomme i Washington, Chicago og Miami.



Banken ledte især efter tegn på, om lånene til Trump var understøttet af garantier fra det russiske styre i Kreml, og efterforskningen blev "dobbelttjekket" efter valgsejren i november.



Bankens interne gennemgang fandt ingen beviser for russiske forbindelser eller russiske garantier af Trumps lån, men Deutsche Bank er alligevel kommet under pres for at få en uvildig revisor til at gennemgå forretningsforholdet til præsidenten.



/ritzau/FINANS