EU-formand tror ikke på brexit-aftale inden for deadline

Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, mener, at det vil tage længere tid end to år at blive enige om alle de foranstaltninger, der skal til, for at Storbritannien kan forlade EU.



Det siger han torsdag under en international sikkerhedskonference i München.



"Jeg tror ikke, at det vil lykkes inden for 24 måneder at få tilrettelagt alle aftaler omkring Storbritanniens exit fra EU," siger Jean-Claude Juncker ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Formanden siger også, at mindst 20.000 love skal ændres i Storbritannien, for at det kan lade sig gøre for landet at forlade unionen.



Han tilføjer desuden, at briterne ikke har ret til at færdiggøre bilaterale handelsaftaler, mens de stadig er en del af EU.



"Handelsaftaler er EU's kompetenceområde. Storbritannien kan ikke afslutte handelsaftaler med halvdelen af verden - selv om det forsøger at gøre det," siger han.



Den britiske premierminister, Theresa May, har sagt, at hun vil aktivere EU-traktatens artikel 50 om udmeldelse af unionen senest med udgangen af marts.



Når artikel 50 er aktiveret, er der i udgangspunktet to år til at forhandle et nyt forhold, hvor Storbritannien ikke længere er med i EU.



Underhuset i det britiske parlament gav tidligere på måneden regeringen grønt lys til at aktivere artikel 50.



Det skete 8. februar med et overbevisende flertal, hvilket var forventet. I Underhuset stemte 494 medlemmer for loven. 122 stemte imod.



Overhuset skal også stemme om loven. Modsat Underhuset har Theresa May ikke flertal i Overhuset.



May havde i første omgang lagt op til, at hun og regeringen kunne træffe en beslutning om brexit uden om parlamentet. Men den gik ikke.



Parlamentsmedlemmer klagede over dette, og de vandt også en retssag om spørgsmålet.



Et flertal af de britiske vælgere stemte ved en folkeafstemning 23. juni 2016 for at forlade EU.



Det udløste chok i både den daværende britiske regering og i det øvrige EU.



/ritzau/