Trumps skattemur kan udløse virksomhedsflugt fra Danmark

USA's præsident, Donald Trump, vil om få uger lancere en ny skattereform, som eksperter frygter vil beskatte import af varer fra blandt andet Danmark, mens selskaberne i USA tilgodeses.



Hvis udspillet gennemføres, vil det ramme den danske eksport til USA, der sidste år androg omtrent 100 mia. kr. Og det kan få danske virksomheder til at flytte produktionen og patenter til USA.



Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans.



Samtidig vil et sådan initiativ presse Danmark til at sænke skatten og kan i sidste ende udløse en global handelskrig, vurderer tre eksperter.



"En dansk virksomhed, der sælger til USA, risikerer at få en ekstra skat på 20 pct., som de kan slippe for, hvis de flytter til USA. Det vil trække virksomheder til USA i meget stor stil, hvis det bliver gennemført," siger Otto Brøns-Petersen, analysechef i tænketanken Cepos og tidligere direktør i Skatteministeriet.



Forslaget friholder stort set amerikanske selskaber for skat, når de eksporterer deres varer, mens importører skal betale fuld skat på 20 pct.



Udspillet diskuteres stadig indædt i den amerikanske kongres, men har ifølge Mikael Olai Milhøj, senioranalytiker i Danske Bank, så stor opbakning, at det sandsynligvis bliver en del af skattereformen.



Det vil også styrke den amerikanske dollar, men ikke nok til at afbøde slaget mod den danske eksport, vurderer han.



Tankerne i forslaget bekymrer Peter Thagesen, underdirektør i Dansk Industri.



"Sagen er, at det er et oplæg, som vil favorisere amerikanske eksportører og straffe amerikanske importører hårdt," siger han til Finans.



/ritzau/