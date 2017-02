Medie: Trumps bud på ny sikkerhedsrådgiver har takket nej

Relateret indhold Artikler

Donald Trumps udvalgte til den ledige post som national sikkerhedsrådgiver, den pensionerede viceadmiral Robert Harward, har takket nej til jobtilbuddet.



Det skriver Financial Times, der har talt med to kilder med kendskab til sagen.



Harward blev tilbudt jobbet, efter at Michael Flynn mandag gik af for at have misinformeret vicepræsident Mike Pence om samtaler med Rusland.



Efter fratrædelsen sagde Donald Trump, at beslutningen om at erstatte Michael Flynn var let, fordi han havde "fremragende" kandidater til at afløse ham.



Donald Trump forsøger ifølge Financial Times' kilder stadig at overtale Robert Harward til at tage imod jobtilbuddet.



"Men Harward er splittet mellem sin pligtfølelse over for sit land og den åbenlyse dysfunktion (i Donald Trumps administration, red.)," siger en kilde, der har kendskab til samtalerne mellem Donald Trump og Robert Harward, ifølge Financial Times.



En anden kilde oplyser over for mediet, at Donald Trump har bedt Robert Harward om at komme til Det Hvide Hus til endnu en samtale om det ledige job.



Harward har en fortid hos eliteenheden Navy Seals - flådens specialstyrker. Blandt andet som leder af den gruppe, der er specialiseret i operationer i Mellemøsten.



I 2003 var han medlem af Det Nationale Sikkerhedsråd i Det Hvide Hus under præsident George W. Bush.



/ritzau/