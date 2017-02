Donald Trump varsler nyt indrejseforbud

USA's præsident, Donald Trump, siger, at han vil komme med et nyt dekret i næste uge, der skal beskytte landets grænser.



Trump, som torsdag aften dansk tid holdt sin første pressekonference på egen hånd, afslører imidlertid ikke nogen detaljer om, hvad den kommende ordre fra Det Ovale Værelse vil indeholde.



USA's justitsministerium oplyser, at præsidenten "i den nærmeste fremtid" agter at erstatte det omstridte indrejseforbud med et nyt dekret, der er "væsentligt ændret", skriver Reuters.



Trump-administrationen vil opgive at få omstødt beslutningen om at suspendere dekretet, meddeler ministeriet.



Det omstridte indrejseforbud, som Trump underskrev 27. januar, blev mødt af massiv kritik internationalt og er nu midlertidigt suspenderet af amerikanske domstole.



På mødet med pressen torsdag opremser Trump de større beslutninger, han har taget i løbet af sine første fire uger i Det Hvide Hus, som han beskriver som meget store fremskridt.



"Jeg vil sige det her direkte til det amerikanske folk, fordi medierne ikke altid fortæller sandheden. Pressen er blevet så uhæderlig," siger præsidenten.



En stor del af pressekonferencen blev brugt på at kritisere de "uærlige" medier og den "hadske" tone.



Trump hævder blandt andet, at han allerede nu er ved at rette op på den lange række af problemer, USA i hans øjne står over for.



Blandt andet at amerikanske arbejdspladser flytter ud af landet, og at Islamisk Stat fortsat ikke er besejret.



"Jeg arvede ét stort rod. Både herhjemme og i udlandet," siger Trump.



/ritzau/