USA's præsident, Donald Trump, har torsdag sat navn på sin nye kandidat til posten som arbejdsminister.



Han peger på juristen Alexander Acosta.



"Han har haft en forrygende karriere. Jeg tror, at han bliver en forrygende arbejdsminister," siger Trump om sin kandidat.



Acosta vil blive den første latinamerikaner på ministerholdet, hvis han bliver godkendt af Senatet, skriver nyhedsbureauet AFP.



Han har blandt andet været en del af det føderale arbejdsmarkedsorgan NLRB, der hører under Kongressen. NLRB fungerer som mægler og ankeinstans i sager om forhold på arbejdsmarkedet og arbejdsstridigheder.



Onsdag måtte Trumps foretrukne kandidat, Andrew Puzder, trække sit kandidatur til posten tilbage.



Det skete forud for en høring torsdag i Senatet, som skulle godkende nomineringen.



Men støtten til Andrew Puzder var allerede inden høringen begyndt at smuldre blandt flere af de republikanske medlemmer.



Nomineringen af Puzder har tidligere mødt modstand fra flere demokrater i Senatet, efter at han åbent har kritiseret en overtidsregel indført under Barack Obama.



Andrew Puzder har også stillet sig kritisk over for at hæve mindstelønnen til 15 dollar i timen. Derudover er det kommet frem, at Puzder har haft en illegal hushjælp ansat.



Tidligere torsdag mødte Trump også pressen. Her oplyste han ifølge nyhedsbureauet Reuters, at han ville pege på en mand som arbejdsminister i regeringen.



Netop Alexander Acosta har stået som et bud på listen over mulige kandidater.



Acosta er uddannet jurist fra Harvard og sidder lige nu som dekan ved Florida International University College of Law.



Han har tidligere gjort sig bemærket ved at være fortaler for muslimske amerikaneres rettigheder.



Tidligere på dagen blev Donald Trumps kandidat til stillingen som budgetdirektør godkendt af Senatet. Det skete med mindst mulig margin - 51 stemte for Mick Mulvaney, mens 49 vendte tommelfingeren nedad.



Budgetdirektøren holder som chef for budgetkontoret styr på økonomien for den amerikanske regering. Mulvaney vil dermed stå for regeringens økonomiske politik og det årlige budget.



