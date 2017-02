EU-Parlamentet vil flybranchens Ryanair-metoder til livs

Et flertal i Europa-Parlamentet har torsdag stemt for en strategi, som skal sætte en stopper for alt for billig arbejdskraft og unfair konkurrence i luftfartsbranchen.



Parlamentet vil blandt andet bekæmpe selskaber, som har medarbejdere ansat på såkaldte 0-timers kontrakter. Det er, når piloter selv betaler for de første mange flytimer.



Der skal gøres op med flere negative tendenser. Som når selskaber tvinger deres ansatte til at arbejde som falske selvstændige.



Eller når virksomheder flytter deres baser for at spare på udgifter til løn og pension.



Ole Christensen, EU-parlamentariker for Socialdemokratiet, håber, at strategien kan sikre, at man undgår det, han kalder "Ryanair-metoder".



"Vælger du som virksomhed at flyve i europæisk luftrum, skal du også tilbyde dine medarbejdere ordentlige løn- og ansættelsesforhold," udtaler Ole Christensen i en skriftlig kommentar.



Han håber, at parlamentets signal kan lægge pres på kommissionen og medlemslandene. Det er i sidste ende dem, der må tage initiativ til at ændre EU-lovene på luftfartsområdet.



Venstres europaparlamentariker, Morten Løkkegaard, afviser overfor Fagbladet 3F. Det bør ikke være EU's rolle at løse problemerne i luftfartsbranchen, lyder det.



"Det er klart, at der ikke er nogen med et dansk synspunkt, der har sympati for, at løn- og arbejdsforhold for piloter og andet flypersonale bliver undermineret. I Venstre mener vi ikke, vi skal invitere Bruxelles indenfor på det danske arbejdsmarked. For der er stærke kræfter i EU, der meget gerne vil ændre på den danske arbejdsmarkedsmodel, siger han.



Der var ved afstemningen i parlamentet 399 stemmer for, 99 imod og 49 undladelser.



