USA's nye udenrigsminister, Rex Tillerson, siger, at hans land vil arbejde sammen med russerne, hvis det gavner amerikanerne.



Det gav han udtryk for, inden han torsdag mødtes med Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov.



"USA vil overveje at samarbejde med Rusland, når vi kan finde områder at samarbejde praktisk, som vil gavne det amerikanske folk," sagde Tillerson.



Omvendt pressede russerne på for at sikre, at præsident Donald Trumps regering lever op til løftet om at forbedre forholdet til Rusland.



"Vi kan ikke løse alle problemer. Men vi har en fælles forståelse for, hvor vores interesser overlapper. Og der er mange af sådanne sfærer, så vi må bevæge os fremad," sagde den russiske udenrigsminister ifølge AFP.



Det følsomme spørgsmål om sanktioner blev ikke drøftet ved torsdagens møde, oplyser Lavrov.



"Nej, spørgsmålet om sanktioner blev ikke drøftet. Vi diskuterede ikke sanktioner," siger han ifølge nyhedsbureauet Tass.



Fælles interesse i terrorbekæmpelse



"Vi noterede os, at der findes fælles interesser. Særligt når det gælder kampen mod terror," tilføjer han.



Han betegner mødet mellem de to udenrigsministre, der fandt sted i forbindelse med G20-landenes udenrigsministermøde, som "pragmatisk".



Blandt andet drøftede Lavrov og Tillerson konflikterne i Syrien, Afghanistan og Ukraine. Men altså ikke USA's økonomiske sanktioner mod Rusland.



Lavrov siger, at de to lande har "masser af emner" at tale med hinanden om.



Mange af de spørgsmål har allerede været drøftet i en telefonsamtale for to uger siden mellem USA's præsident, Donald Trump, og hans russiske kollega, Vladimir Putin, tilføjer Lavrov ifølge AFP.



/ritzau/