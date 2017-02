USA's forsvarsminister, James Mattis, afviser en russisk invitation til at genoptage det militære samarbejde mellem USA og Rusland.



"Vi er lige nu ikke i en position, hvor vi kan samarbejde på militært plan. Men vores politiske ledere vil have kontakt og søge at finde fælles fodslag," siger Mattis torsdag i Bruxelles.



Mattis er i Bruxelles for at deltage i sit første møde med de øvrige Nato-landes forsvarsministre. Flere af dem har været bekymrede over den nye amerikanske regerings tilnærmelser til Rusland.



Mattis' kurv til Rusland kommer, efter at både Ruslands udenrigsminister og præsident har sendt følere ud til USA.



Forsvarsminister Sergej Sjojgu har ifølge nyhedsbureauet Reuters sagt, at Rusland "er klar til at genoptage samarbejdet med Pentagon".



Præsident Vladimir Putin har sendt signal om, at Rusland ønsker at genoptage samarbejdet på efterretningsområdet.



"Det er i alles interesse at genoptage dialogen med USA's og andre Nato-medlemmers efterretningstjenester. Det er helt oplagt, at alle relevante regeringer og internationale organisationer skal arbejde sammen om at bekæmpe terrorisme, siger Putin ifølge Reuters.



