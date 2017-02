USA's forsvarsminister: Jeg har været ærlig blandt venner

USA's forsvarsminister, James Mattis, afviser ved afslutningen af et Nato-møde i Bruxelles at uddybe, hvad han mener med, at USA vil "moderere" sine Nato-forpligtelser, hvis ikke europæerne betaler mere."Nej, det ønsker jeg ikke. Det er bare overskriften. Jeg har sagt det åbent og været meget ærlig blandt venner om, at der er tale om en byrde, vi skal bære i fællesskab.""Hvis vi er overbevisende nok, skriver vi vores egen overskrift om, at vi bakker op om hinanden.""Sommetider skal man sige ting, som man ikke ønsker skal ske, for at undgå de sker," siger Mattis og understreger, at USA ikke vakler i sin egen opbakning til Nato."USA's opbakning om artikel fem er klippefast. Jeg har haft et budskab med om, at alle skal bære hver deres fair andel af byrden og skal yde et offer for at bevare verdens bedste forsvar.""Og det blev meget godt modtaget," siger Mattis på et pressemøde./ritzau/